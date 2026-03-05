Лукашенко подписал указ о помиловании 18 осужденных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 18 осужденных, 15 из которых осуждены по экстремистским статьям, пишет Telegram-канал "Пул первого".

11 из помилованных – женщины, у шести из них есть дети, в том числе с инвалидностью.

"Помилованы также две супружеские пары, женщина, находящаяся на последних сроках беременности, и одна осужденная, преступившая закон в 16-летнем возрасте", - говорится в сообщении.

Все эти люди подали ходатайство о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном, обещали вести правопослушный образ жизни.