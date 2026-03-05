Шойгу: Один день перекрытия Ормузского пролива — 7 млрд долларов убытка всем

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу оценил ущерб от перекрытия Ормузского пролива.

"По оценкам, один день перекрытия Ормузского пролива и прохода по нему – это 7 миллиардов долларов убытка всем", – приводит слова Шойгу РИА Новости.

Ормузский пролив на юге Ирана используется для прохода нефтяных танкеров. Исламская республика не пропустит через него суда США, Израиля и европейских стран, сообщила ранее служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Сообщалось, что Китай требует от Тегерана прекратить атаки и обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив, так как Пекин сильно зависит от поставок газа из Катара. Из-за ударов иранских беспилотников работа крупнейшего экспортного терминала в Катаре остановилась, а в самом проливе образовались огромные пробки из танкеров.