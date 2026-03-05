Тюменский омбудсмен сообщил, что среди освобожденных из украинского плена, есть военнослужащие из Тюменской области

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских сообщил, что среди тех, кого освободили из украинского плена, есть военнослужащие из Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Сегодня из подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 200 российских военнослужащих, в их числе жители Тюменской области. Мероприятие провело Министерство обороны РФ.

"Двое наших земляков возвращены из украинского плена, в числе освобожденных - еще один военнослужащий - родственник жительницы Тюменской области, ранее обратившейся в мой адрес. Мы делаем все, чтоб все ребята вернулись домой. Работа продолжается", - заявил Олег Датских.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.