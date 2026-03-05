Баку расценивает атаку иранских беспилотников на Нахичевань как теракт – Алиев

Баку расценивает атаку иранских беспилотников на Нахичевань как теракт, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности страны.

"Иран совершил террористический акт против государства Азербайджан. <…> Армии Азербайджана поручено принять ответные меры после атаки Ирана. Все подразделения ВС Азербайджана приведены в готовность номер один", - заявил глава государства.

При этом он добавил, что Баку не участвует и не будет участвовать в операциях против Ирана.

Два иранских беспилотника сегодня упали на территории Азербайджана – один на крышу аэропорта города Нахичевань, другой – рядом со школой в селе Шекарабад. Пострадали два человека.

Между тем, иранские власти отрицают причастность к удару по Азербайджану и называют его провокацией Израиля, об этом пишет иранское агентство Tasnim.