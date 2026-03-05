Мэр Челябинска собрал совещание с УК из-за снега

В мэрии Челябинска прошла встреча с представителями основных управляющих компаний. Глава города Алексей Лошкин назвал ключевые проблемы: скопление снега во дворах и наледь на кровлях.

"Снега выпало очень много и, по прогнозу, на следующей неделе снегопады продолжатся. На уборку дорог сейчас выводится резервная техника дорожных подрядчиков. Фиксируют случаи невывоза мусора из-за нерасчищенных дорог. А впереди – праздничные дни, к которым нужно подготовиться и навести порядок", – подчеркнул градоначальник.

С наступлением тепла весь снег, который скопился на крышах, рискует превратиться в наледь. Поэтому расчистка кровель – приоритетная задача.

"Это реальная угроза жизни и здоровью людей", – подчеркнул вице-мэр Александр Астахов.

Специалисты Государственной жилищной инспекции проводят проверки работы управляющих компаний по уборке наледи и сосулек. Управляющим компаниям выдают предписания с коротким сроком исполнения, игнорирование которых может обернуться солидными штрафами, сообщает пресс-служба мэрии.