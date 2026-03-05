Свердловчан предупредили о фейке про набор добровольцев для отправки в Иран

Жителей Среднего Урала предупреждают о фейке, распространяемом в сети, под видом распоряжения губернатора Дениса Паслера. В нем сказано о формировании добровольческого корпуса для отправки в Иран.

В документе "псевдогубернатор" обращается к руководителям ОПК и главврачам больниц с поручением выделить наиболее квалифицированных сотрудников для формирования инженерных и медицинских бригад. Предпочтение просит отдавать владеющим английским языком и фарси.

Недостоверную информацию злоумышленники распространяют с поддельных аккаунтов руководителей государственных органов. Как сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал", это очередная попытка дискредитировать работу органов власти и спровоцировать международные конфликты.

Уральцев просят не распространять недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях и напоминают, что все нормативно-правовые акты официально публикуются на портале правовой информации Свердловской области, а важные новости — в канале Свердловского пула.