06 Марта 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловчан предупредили о фейке про набор добровольцев для отправки в Иран

Жителей Среднего Урала предупреждают о фейке, распространяемом в сети, под видом распоряжения губернатора Дениса Паслера. В нем сказано о формировании добровольческого корпуса для отправки в Иран.

В документе "псевдогубернатор" обращается к руководителям ОПК и главврачам больниц с поручением выделить наиболее квалифицированных сотрудников для формирования инженерных и медицинских бригад. Предпочтение просит отдавать владеющим английским языком и фарси.

Недостоверную информацию злоумышленники распространяют с поддельных аккаунтов руководителей государственных органов. Как сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал", это очередная попытка дискредитировать работу органов власти и спровоцировать международные конфликты.

Уральцев просят не распространять недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях и напоминают, что все нормативно-правовые акты официально публикуются на портале правовой информации Свердловской области, а важные новости — в канале Свердловского пула.

Теги: Иран, добровольцы, фейк


