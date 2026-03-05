06 Марта 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России к 2027 году создадут единый реестр всех банковских карт

Российские финансовые власти намерены внедрить полноценный реестр банковских карт к 2027 году. Об этом масштабном проекте заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в рамках ежегодного совещания с представителями банковского сообщества, пишет РИА Новости. По словам главы регулятора, процесс формирования системы контроля разделят на несколько ключевых стадий. Первые изменения коснутся клиентов банков уже с первого сентября текущего года, когда в силу вступит законодательное ограничение на количество открытых платежных инструментов в рамках одной кредитной организации.

Набиуллина уточнила, что после внедрения лимитов на выпуск карт ведомству потребуется еще около двенадцати месяцев для окончательной настройки механизмов мониторинга. Предполагается, что к осени следующего года общая база данных будет полностью укомплектована и введена в эксплуатацию. Создание подобного реестра позволит государственным органам получить исчерпывающую информацию о распределении финансовых инструментов среди населения и повысить прозрачность банковских операций.

В Центробанке полагают, что появление единой системы учета станет важным этапом в эволюции отечественной платежной инфраструктуры и поможет навести порядок в сфере массовой эмиссии банковского пластика.

Ранее сообщалось, что к 2030 году банки планируют массово внедрить поведенческую биометрию, которая позволит узнавать клиента не только по лицу, но и по походке, жестам, мимике и даже манере печатать текст. Как объяснил замглавы технологического блока ВТБ Сергей Безбогов, анализ таких деталей, как угол наклона телефона или сила нажатия на экран, поможет мгновенно вычислять мошенников, чье поведение в приложении всегда отличается от привычек владельца карты.

Теги: карты, банк, реестр,


