От перераспределения транзитных пассажиров из ОАЭ выиграет Стамбул

ОАЭ и, в частности, Дубай, являются важным транзитным пунктом для российских туристов и путешественников. Теперь, когда страны Персидского залива недоступны для полетов, турпотоки перераспределятся, считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Может вырасти теперь доля Китая, среднеазиатских столиц в транзитном потоке. Но большая часть транзитного потока сместится в сторону Стамбула. Это произойдет, если ситуация затянется больше чем на 4-5 недель", - рассказала журналистам директор АТОР Майя Ломидзе.

По ее словам, турпоток в арабские страны из России составлял 700-800 тыс. человек в год, и до 40% из них были транзитными.