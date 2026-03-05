Ущерб российских операторов от войны в Персидском заливе до конца недели дойдет до 3 миллиардов

До конца недели ущерб российских туроператоров от ситуации на Ближнем Востоке вырастет до 3 млрд руб. Сейчас он уже составляет 2,6 млрд руб., сообщила журналистам директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Есть надежда, что туроператорам разрешат воспользоваться собственными фондами персональной ответственности – это поможет нивелировать потери. При этом иностранные партнеры уже сейчас заявляют, что никакие деньги не вернут, депозиты не вернут", - рассказала Ломидзе.

По ее словам, сейчас из стран Персидского залива уже вывезено около 10 тыс. российских туристов, еще нужно вывезти порядка 20 тыс. человек.

Ломидзе отметила, что ситуация сильно повлияет на туристический рынок, если мир не восстановится на Ближнем Востоке в ближайший месяц.

"Число россиян, ездивших в ОАЭ, превышало 700 тыс. человек. До 40% из них были транзитными туристами. Выпадение из туристической карты 6 стран Персидского залива меняет ситуацию на рынке. Совокупный объем турпотока в арабские страны превышал 2,5 млн в 2025 году. Это около 12% всего выездного туризма. Очевидно, что полностью этот поток не перераспределится по другим направлениям. Мы считаем, что если ситуация не разрешится в ближайшее время, это повлияет в целом на весь выездной поток – он сократится по итогам 2026 года", - говорит эксперт.

При этом спрос на Ближний Восток после урегулирования ситуации восстановится очень быстро, отмечает Ломидзе.