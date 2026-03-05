Россияне перебронируют туры в ОАЭ на Турцию и Египет

Около 20 тысяч организованных туристов (купивших туры) из РФ остаются на Ближнем Востоке, их вывезут регулярными рейсами, заявила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Пока идет плановый вывоз на плановых рейсах авиакомпаний. Списки на вывоз формируют авиакомпании из тех списков, которые подали туроператоры. Решение о том, кого вывозить в первую очередь, решает перевозчик, так же как и выполнять ли рейс вообще или отменить его", - сказала журналистам руководитель отраслевого союза.

Она также уточнила, что у АТОР нет информации о том, что оставшихся туристов будут вывозить самолетами МЧС.

По словам Ломидзе, большая часть россиян, купивших туры на ближайшие даты в арабские страны, не возвращает их, а перебронируют на другие направления. Таким образом поступают до 70% туристов. "Из десятков тысяч забронированных туров (до конца сентября) в арабские страны подавляющее большинство туристов готовы не аннулировать тур, а перебронироваться на другое направление. Топ-3 здесь Турция, Египет и Таиланд. Имеет место некоторое повышение цен по этим направлениям (до 3%). Не более 15% клиентов турфирм предпочитают вернуть деньги за тур. ОАЭ входили в топ-5 круглогодично популярных туристических направлений. Не стоит ждать ответа оператора в течение часа или суток – операторы пытаются "потушить пожар", они отвечают по мере возможности", - рассказала Ломидзе.

Она отметила, что "места на направлениях Турция, Египет и Таиланд есть". "Для Турции вообще текущее время не сезон. Емкость для этих направлений есть, перераспределение турпотока не приведет к дефициту", - уточнила эксперт.