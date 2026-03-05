Росстат опубликовал топ-5 регионов России по числу мигрантов

Согласно докладу Росстата, первую строчку рейтинга по количеству мигрантов удерживает Москва, где сосредоточено 26,4% иностранных специалистов. Следом идут Московская область с показателем 17,3%, Санкт-Петербург вместе с Ленобластью - 13,1% и Свердловская область - 2,4%. Татарстан замкнул пятерку лидеров, опередив при этом Новосибирскую и Амурскую области, а также Приморский край.

Статистика также раскрыла возраст типичных трудовых мигрантов. Чаще всего на работу в регионы приезжают молодые мужчины в возрасте от 18 до 29 лет. Среди женщин ситуация иная: здесь преобладает возрастная группа от 40 до 49 лет. Эти цифры наглядно показывают, как распределяются иностранные трудовые ресурсы по территории России в конце года.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, который заметно ужесточает правила легализации для иностранцев: теперь любая непогашенная судимость станет поводом для отказа в гражданстве, ВНЖ или РВП. Новые нормы обяжут мигрантов старше 14 лет предоставлять бумажные справки об отсутствии судимости, а квалифицированным специалистам придется документально подтверждать свой стаж и образование для получения вида на жительство.