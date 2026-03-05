МО Азербайджана: Атака Ирана на Нахичевань не останется без ответа

Инцидент с беспилотниками в Нахичевани не останется без ответа, предупредило Минобороны Азербайджана.

Военное ведомство готовит "ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, обеспечения безопасности гражданских лиц и гражданской инфраструктуры", пишет РИА Новости.

Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что два человека пострадали при атаке иранских дронов. Один БПЛА упал на крышу аэропорта Нахичевань, второй — возле школы в селе Шекарабад. МИД республики вызвал посла Ирана.