06 Марта 2026
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Россиянам не хватает денег, времени и стабильности, чтобы расширять семьи - социолог

Россиянам не хватает денег, времени и стабильности, чтобы расширять семьи и поправлять демографическую ситуацию, об этом они сами рассказывают социологам, сказал журналистам директор аналитического фонда ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, у государства в запасе есть достаточно резервов демографической политики.
На первом месте идут финансовые меры поддержки. "Когда мы спрашиваем "почему не рожаете?", отвечают: не хватает жилья, денег и стабильности. Рождение и воспитание ребенка сегодня стоит дорого, и финансовый рычаг государство не до конца использовало. Например, у нас 32% респондентов назвали важной мотивацией для себя в рождении детей господдержку", - сообщил Федоров.

"Такое важно время: для родительства, для семьи, для детей – людям не хватает времени. Можно сокращать рабочее время, например. 58% опрошенных сообщили, что высокая загрузка на работе становилась причиной отказа от отпуска или важных семейных событий в последние 2-3 года. Еще один резерв: корпоративная демографическая политика. Мы минимум треть жизни проводим на работе, и наш работодатель играет огромную роль в нашей жизни, а значит может сыграть и важную роль в поддержке государственной демографической политике", - рассказал социолог.

Он отдельно отметил, что государство должно расширять финансовую поддержку вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), а также поддерживать ответственное отцовство. По словам Федорова, есть смысл создать так называемый алиментарный фонд.

"Речь касается алиментов. Брак распадается, ребенок, как правило, остается с матерью. И уклонение от выплат алиментов приняло уже огромные размеры. Меры принимаются, но они паллиативные. А вот в Германии, Норвегии и других странах есть алиментарные фонды – государство берет на себя обязательство по поддержке женщин, чьи партнеры бывшие не платят алименты, а потом уже самостоятельно взыскивает долги. Это эффективная мера поддержки демографии", - резюмировал эксперт.

