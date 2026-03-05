В Карабаше во все дома, пострадавшие от аварии, вернулось тепло

В южноуральском Карабаше вернулось тепло в пострадавшие от аварии дома.

"Ко всем домам тепло подведено. Остаются единичные дома, где есть завоздушивание в стояках. Управляющие компании устраняют", - сказал мэр Карабаша Павел Титов в видеообращении на своей странице "ВКонтакте".

3-4 марта из-за прорыва на тепловых сетях в районе улицы Металлистов без отопления остался 31 многоквартирный дом, образовательные и социальные учреждения. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Возбуждено уголовное дело.