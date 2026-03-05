06 Марта 2026
Общество
Фото: Накануне.RU

Только в 10% стран мира коэффициент рождаемости ниже 1,4 – Россия в их числе

В 2025 году суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России продолжил снижаться: с 1,399 в январе до 1,376 в ноябре.

"СКР снизился [за год] более чем в 60 регионах. Положительная рождаемость зафиксирована в 26 регионах (Магаданская, Ленинградская, Калининградская области, Мордовия, ЯНАО, Севастополь и др.). В мире только в 10% стран СКР ниже 1,4 – Россия в их числе. Хуже ситуация в Китае, Сингапуре, Южной Корее, Украине", - сказал журналистам директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. Он добавил, что при СКР ниже 2,1 воспроизведение населения невозможно.

Трены в демографии в России разнонаправленные. Так, Федоров отметил, что страна находится на этапе "роста числа женщин фертильного возраста, этим явлением надо успеть воспользоваться". Также ест тренд на расширение использования вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе ЭКО и заморозку яйцеклеток.

Растет число многодетных семей, есть мнение, что тенденция сохранится как минимум на протяжении ближайших пяти лет. Но при этом активно растет и сегмент 65+ - за счет многочисленного поколения 60-70-х годов рождения. В горизонте 5 лет ожидается рост детско-юношеского сегмента населения.

"Сегодня брак в 25 лет многими рассматривается как чрезмерно ранний. Конечно, ценность семьи в России уже долгое время находится на первом месте. На декларативном уровне значение этой ценности увеличивается, а на практическом – снижается, институт брака все больше разрушается. Также идет расхождение между желаемым и планируемым числом детей: хотели бы все двух-трех детей, а собираются завести – одного-двух", - рассказал Федоров.

Теги: рождаемость, демография, валерий федоров


