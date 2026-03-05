Шестеро посетителей-нарушителей "Зюраткуля" ограбили инспектора нацпарка

В национальном парке "Зюраткуль" (расположен вблизи города Сатка Челябинской области) шестеро посетителей напали на инспектора нацпарка.

Конфликт случился на кордоне "У трёх вершин". Компания из троих мужчин и трёх женщин на снегоходах (два "Бурана" и один "Ямаха") ехала со стороны ледяного фонтана. Когда государственный инспектор сделал им законное замечание о недопустимости передвижения на технике, нарушители ответили агрессией и нецензурной бранью.

Кульминацией стал открытый грабеж: у сотрудника парка вырвали из рук телефон, после чего группа скрылась в направлении автодороги Меседа – Тюлюк. Идёт административное расследование. Личности злоумышленников устанавливают. Парк просит посетителей помочь в опознании нарушителей. Если кто-то узнал их, он может обратиться в "Зюраткуль" по телефонам +7-993-545-34-04 или +7-902-897-25-77, сообщает пресс-служба нацпарка.