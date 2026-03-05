Роскомнадзор опроверг данные о сбое

Роскомнадзор опроверг информацию о сбоях в работе ресурсах ведомства. Об этом сообщает ТАСС.

"Ресурсы ведомства работают в штатном режиме, сбои в работе и DDoS-атаки не фиксируются", - говорится в заявлении РКН.

27 февраля сайт Роскомнадзора работал с перебоями. Пользователи сообщили, что страница ведомства медленно загружалась.

Ранее СМИ сообщили о планах российских властей полностью заблокировать мессенджер Telegram в апреле 2026 года. Действия Роскомнадзора по замедлению и блокировке ресурса вызвали массовое возмущение россиян.