Роскомнадзор опроверг данные о сбое
Роскомнадзор опроверг информацию о сбоях в работе ресурсах ведомства. Об этом сообщает ТАСС.
"Ресурсы ведомства работают в штатном режиме, сбои в работе и DDoS-атаки не фиксируются", - говорится в заявлении РКН.
27 февраля сайт Роскомнадзора работал с перебоями. Пользователи сообщили, что страница ведомства медленно загружалась.
Ранее СМИ сообщили о планах российских властей полностью заблокировать мессенджер Telegram в апреле 2026 года. Действия Роскомнадзора по замедлению и блокировке ресурса вызвали массовое возмущение россиян.