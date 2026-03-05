06 Марта 2026
Фото: Накануне.RU

В России утвердили обновленный список авто для работы в такси

Российское правительство пересмотрело список автомобилей, на которых теперь разрешено работать в такси. В обновленный реестр вошли транспортные средства, собираемые внутри страны с высокой долей отечественных комплектующих. Чиновники планируют регулярно дополнять этот перечень по мере того, как заводы будут углублять локализацию своих моделей.

На данный момент критериям закона полностью соответствуют все популярные автомобили марки LADA, включая Granta, Vesta и Niva, а также модельные ряды брендов Sollers, Evolute, Москвич, UMO и премиальные электрокары Voyah.

Параллельно ведомства готовят нормативную базу для дальнейшего расширения списка доступных машин. В Правительство уже направили проект акта, который позволит включить в реестр кроссоверы HAVAL серий Jolion и F7, а также модель TENET T7.

Перевозчики смогут легально использовать эти автомобили в такси сразу после выхода официального постановления и очередной актуализации данных. Важно учитывать, что новые жесткие требования затронут только те машины, которые попадут в региональные реестры такси после вступления закона в силу. На автомобили, которые уже получили разрешение и начали работать в отрасли до этой даты, новые ограничения по локализации не распространяются.

Ранее "Яндекс" объявил, что запускает новый бренд "Роботрак" для своих беспилотных грузовиков и уже подал соответствующую заявку в Роспатент. В течение года компания планирует вывести на трассы М-4, М-11 и ЦКАД еще 70 автономных фур, а также расширить сотрудничество с промышленными и торговыми предприятиями.

Теги: авто, такси, машина,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

