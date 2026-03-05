Для клиентов ВТБ стало доступно рефинансирование потребкредитов под 12,7%

На фоне тренда к смягчению денежно-кредитной политики ВТБ запустил рефинансирование потребительских кредитов. Объединить до шести кредитов других банков можно по ставке от 12,7%. Продукт ориентирован на заемщиков, которые брали кредиты в период высоких ставок и сейчас планируют снизить долговую нагрузку.

В рамках программы клиенты могут объединить кредиты других банков, включая потребительские, автокредиты и задолженность по кредитным картам. Условия распространяются на займы без просроченной задолженности. Предоставлять дополнительные документы по рефинансируемым кредитам не требуется. Оформить заявку и получить решение возможно дистанционно, в ВТБ Онлайн.

«На фоне смягчения политики Центрального банка у заемщиков, которые брали кредиты на пике ставок, появилась реальная возможность снизить ежемесячный платеж и переплату. Этот запрос уже формируется, и люди начинают искать варианты оптимизировать расходы. По нашим оценкам, в этом году рефинансирование будет одним из драйверов потребкредитования. По итогам 2026 года прогнозируем рост рынка в 1,6 раза - до 5,7 трлн рублей», — комментирует старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

За последние два месяца ВТБ уже трижды снижал ставки по кредитам наличными. Запуск рефинансирования стал продолжением работы банка по повышению доступности заемных средств.