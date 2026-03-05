Гильванов, осужденный за нападение на женщину в Каменске-Уральском, обжаловал приговор

Марат Гильванов, осужденный за попытку убить незнакомую ему женщину в Каменске-Уральском, обжаловал свой приговор.

Напомним, ранним утром 2 июля пьяный Гильванов увидел около гаражного кооператива женщину, подбежал к ней сзади и безо всякой причины нанес множественные удары ножом. Заметив приближающийся автомобиль, нападавший скрылся. Водитель доставил раненую на станцию скорой медицинской помощи Каменска-Уральского, в результате чего она выжила. Оказалось, что женщина в тот день направлялась на смену, так как работает продавцом в магазине. Вскоре злоумышленник был задержан полицией.

Тогда нападавший признался, что не хотел убивать незнакомку и помнит только два из многочисленных ударов. Свое поведение он объяснил "белой горячкой" и голосами в голове. Он также рассказал, что сам перестал наносить удары потерпевшей, после чего достал телефон и стал фотографироваться с жертвой, но впоследствии удалил снимки, так как плохо на них получился. Несмотря на это, судебно-психиатрическая экспертиза показала его вменяемость.

24 декабря Синарский районный суд Каменска-Уральского признал Гильванова виновным и приговорил к 11 годам колонии строгого режим с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Также в пользу продавщицы взыскана компенсация морального вреда в 1,5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, осужденный и его адвокат решили обжаловать приговор, однако суд, рассмотрев материалы дела, оставил приговор суда первой инстанции без изменения. Он вступил в законную силу.