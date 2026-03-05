Свердловских педагогов будут учить работе с искусственным интеллектом

До конца учебного года учителя Свердловской области пройдут обучение работе с инструментами искусственного интеллекта. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Программу запускают институт развития образования Свердловской области совместно с Яндексом в рамках проекта "Яндекс Образование". Онлайн-курс стартует 24 марта и охватит 6 тысяч свердловских педагогов. Отмечается, что он рассчитан на учителей любых предметов и не требует опыта работы с нейросетями.

"Педагоги научатся использовать ИИ для подготовки заданий и учебных материалов, создания интерактивных форматов уроков и выстраивания обратной связи с учениками. Отдельный блок посвящен академической честности: педагоги узнают, как распознавать списывание с использованием нейросетей", - сообщили в департаменте.

Курс рассчитан на 36 часов. Он включает вебинары и самостоятельные занятия, которые можно проходить в удобное время. В программу также вошли готовые сценарии уроков и практические задания, которые учителя смогут сразу использовать в работе. Участники пройдут тестирование в начале и по итогам обучения. После завершения курса они получат удостоверения о повышении квалификации.

Всего программа охватит около 15 тысяч педагогов из Москвы, Московской и Свердловской областей. После этого обучать работе с ИИ собираются педагогов уже со всей России.