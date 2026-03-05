В России утвердили новый стандарт производства творога

Росстандарт пересмотрел требования к творогу, адаптировав ГОСТ под современные заводские технологии. Теперь изготовители получили официальное право использовать при производстве не только свежее, но также сгущенное и пастеризованное коровье молоко. Это решение расширяет перечень доступного сырья, сохраняя при этом традиционную основу творога. Росстандарт подчеркивает, что такие уточнения сделают работу отрасли более прозрачной и понятной, сообщают "Известия".

Новый стандарт также корректирует химические показатели. Например, минимальные нормы содержания белка теперь зафиксированы на уровне 14%, 15% и 17% в зависимости от жирности, хотя ранее эти планки были выше. Еще одним новшеством стало введение нижнего порога кислотности - не менее 150 градусов. Эксперты считают, что такой лимит поможет эффективнее выявлять фальсификат и защитит добросовестные компании от недобросовестной конкуренции. Кроме того, минимальный уровень влажности вырос с 60% до 65%, что позволит точнее контролировать плотность и консистенцию творожной массы.

Государство предоставляет бизнесу длительный переходный период до января 2027 года, чтобы заводы успели плавно перестроить свои процессы. Важно понимать, что обновленный ГОСТ, как и большинство подобных документов, носит характер рекомендации. Он становится строго обязательным только в тех случаях, когда производитель сам заявляет о соответствии этому стандарту на этикетке или если на него ссылаются условия государственных контрактов и технических регламентов. По мнению регулятора, эти изменения устранят правовые неточности и помогут потребителям получать более качественный товар.

Кстати, с 1 апреля в России вступают в силу новые правила производства белого пшеничного хлеба, которые отменяют строгий стандарт веса булки в 0,5 кг и разрешают выпекать овальный подовый хлеб. Обновленный ГОСТ также убирает рекомендацию продавать товар в магазинах строго в течение суток.