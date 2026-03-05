06 Марта 2026
Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд вынес приговор по делу об убийстве девочки в Нягани, которое не могли раскрыть 15 лет

Суд вынес приговор по делу об убийстве 12-летней девочки в Нягани, которое не могли раскрыть 15 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Тело девочки было обнаружено в водосточном коллекторе 30 апреля 2011 года.

Обвиняемый - Владимир Борисов, 1986 года рождения. 15 лет назад он встретил школьницу в микрорайоне Восточный, изнасиловал ее и задушил. Тело девочки, преступник сбросил в водосточный коллектор.

Долгое время дело оставалось нераскрытым. В 2022 году следователям удалось установить его причастность к совершению преступления. Он скрылся. Обвинение ему предъявили заочно. Правоохранители объявили Борисова в международный розыск. В октябре 2025 года убийца и педофил был задержан в городе Первоуральске Свердловской области, после чего доставлен в Югру и заключен под стражу.

Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных пп. "в, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием), п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Рассмотрение дела проходило в закрытом от прессы порядке, поскольку речь шла о несовершеннолетней. В ходе судебного разбирательства были допрошены свидетели, исследованы материалы уголовного дела, в том числе заключения молекулярно-генетических экспертиз.

Суд назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать он его будет в исправительной колонии особого режима. Также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей в размере 3 млн руб.

Теги: обвиняемый, убийство, изнасилование, ребенок, коллектор, девочка, Нягань


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.01.2026 11:40 Мск Обвиняемый в убийстве и изнасиловании девочки в Нягани, совершенном 14 лет назад, предстанет перед судом
Ранее 21.10.2025 13:59 Мск Обвиняемого в убийстве и изнасиловании девочки в Нягани задержали в Свердловской области спустя 14 лет
Ранее 16.09.2022 14:50 Мск Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки из Нягани, может скрываться в лесу
Ранее 07.07.2022 14:22 Мск В Югре разыскивают предполагаемого убийцу школьницы, в расправе над которой подозревали Бережного

