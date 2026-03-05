Суд вынес приговор по делу об убийстве девочки в Нягани, которое не могли раскрыть 15 лет

Суд вынес приговор по делу об убийстве 12-летней девочки в Нягани, которое не могли раскрыть 15 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Югры.

Тело девочки было обнаружено в водосточном коллекторе 30 апреля 2011 года.

Обвиняемый - Владимир Борисов, 1986 года рождения. 15 лет назад он встретил школьницу в микрорайоне Восточный, изнасиловал ее и задушил. Тело девочки, преступник сбросил в водосточный коллектор.

Долгое время дело оставалось нераскрытым. В 2022 году следователям удалось установить его причастность к совершению преступления. Он скрылся. Обвинение ему предъявили заочно. Правоохранители объявили Борисова в международный розыск. В октябре 2025 года убийца и педофил был задержан в городе Первоуральске Свердловской области, после чего доставлен в Югру и заключен под стражу.

Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных пп. "в, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием), п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Рассмотрение дела проходило в закрытом от прессы порядке, поскольку речь шла о несовершеннолетней. В ходе судебного разбирательства были допрошены свидетели, исследованы материалы уголовного дела, в том числе заключения молекулярно-генетических экспертиз.

Суд назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать он его будет в исправительной колонии особого режима. Также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей в размере 3 млн руб.