В Хабаровске власти запретили митинг против блокировки Telegram

Администрация Хабаровска запретила проведение ранее согласованного митинга "За свободный интернет" за один день до акции. Срочный отказ активистам власти объяснили потенциальной коммунальной аварией.

Митинг должен был пройти в одном из городских парков. За день до акции организаторы получили уведомление от администрации города, в котором говорилось: "в связи с предупреждением аварийной ситуации проводятся аварийно-восстановительные работы на сетях с привлечением строительной техники".

Организаторы отмечают, что ранее сама администрация и предложила этот парк в качестве площадки для митинга.

Очевидцы говорят, что на входе в парк поставили табличку "Парк закрыт по техническим причинам", при этом по нему продолжают гулять люди, никакой техники и ремонтников в парке не замечено.

Ранее митинги против блокировки Telegram в России под разными предлогами запретили в Иркутске, Новосибирске, Петропавловске-Камчатском, Воронеже и Владивостоке. Так, в Иркутске власти мотивировали отказ тем, что придет слишком много участников, и их безопасность будет невозможно обеспечить.