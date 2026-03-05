СМИ: Курдские группировки в ближайшие дни могут провести наземное вторжение в Иран

Курдские группировки могут провести наземное вторжение в Иран в ближайшие дни, после получения "зеленого света" от Вашингтона, сообщает издание Axios.

По его данным, пять курдских иранских группировок в конце февраля объявили о создании "Коалиции политических сил Иранского Курдистана" для борьбы с режимом в Тегеране. Утверждается, что в последние недели они перебросили сотни человек с иракской стороны границы на иранскую.

Американский источник сообщил изданию, что Израиль пообещал курдам не только военную, но и политическую поддержку в виде создания автономии в случае краха иранского режима.

Накануне телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника США сообщил, что иракские курды уже начали наземное наступление в Иране. Однако замглавы офиса премьера Иракского Курдистана Азиз Ахмад назвал эту информацию ложью. "Ни один иракский курд не пересек границу", - написал Ахмад в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность начала наземной интервенции в Иран. В настоящее время американский контингент, способный провести наземную операцию против Ирана, на Ближнем Востоке отсутствует. Более того, США отвели часть своих подразделений с баз в регионе, стремясь уменьшить число возможных жертв в случае иранских атак. А переброска масштабных воинских сил потребует значительного времени. Использование войск стран Персидского залива для сухопутной операции против Ирана также сопряжено с трудностями. Наиболее вероятным местом для дислокации войск может стать Иракский Курдистан, который контролируют США.