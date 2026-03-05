38 млрд рублей из бюджета потрачены безрезультатно на проект "Чистая вода"

Более 38 млрд руб. из федерального бюджета израсходованы без достижения результата в рамках проекта "Чистая вода", к такому выводу пришла Счетная палата. Деньги выделялись на строительство и реконструкцию объектов снабжения питьевой водой. Таким образом, неэффективно потрачены почти 28% финансирования проекта, передает "Коммерсант".

Проект был завершен в конце 2024 года. 119 объектов в 56 регионах к этому моменту остались недостроенными. К концу 2025 года работы не завершены на 85 объектах в 46 регионах.

Более 86% финансирования программы – средства федерального бюджета (общие расходы проекта – 147,5 млрд руб.). Но поскольку внебюджетных инвестиций было привлечено мало, уровень исполнения расходов составил только 83,5%.