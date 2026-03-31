01 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика Центральный ФО Москва
Фото: astrobl.ru

"Технополис Москва" запустил производство лекарства для терапии сразу 13 видов рака

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" запустил производство лекарства для терапии сразу 13 видов онкологических заболеваний, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях.

Препарат предназначен для пациентов с меланомой, раком легкого и другими опасными болезнями. Уникальность лекарства в том, что оно помогает иммунитету человека самостоятельно распознать и уничтожить раковые клетки. Препарат включен в клинические рекомендации Минздрава России и перечень жизненно необходимых лекарств. Совсем скоро его начнут получать московские больницы.

"Лекарство будут производить по офсетному контракту с городом. Современная терапия станет доступнее для москвичей, а поставки будут стабильными. Производством занимается один из крупнейших биотехнологических заводов в стране. Предприятие уже освоило выпуск других важных препаратов — от лейкоза, лимфомы и ревматоидного артрита. Статус резидента особой экономической зоны даёт компании налоговые льготы. Сэкономленные средства она вкладывает в новые разработки, которых сегодня больше 100", - сообщил Собянин, отметив, что Москва поддерживает такие проекты.

Развитие фармацевтической отрасли вносит вклад в реализацию национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологии здоровья".

Теги: Технополис Москва, лекарство от рака, онкология, Собянин


