Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Эрмитаж выразил надежду на скорейшее освобождение археолога Бутягина

Сотрудники посольства России в Польше передали в Эрмитаж письмо заведующего Сектором археологии Северного Причерноморья Отдела Античного мира, начальника Мирмекийской экспедиции Эрмитажа Александра Бутягина, который был задержан в Варшаве по требованию Украины 4 декабря 2025 года.

Сотрудники Эрмитажа опубликовали текст письма Бутягина.

"Уважаемые коллеги! Хочу от всей души поблагодарить за ту помощь и поддержку, которую вы оказываете мне в моем положении. Душой я постоянно с музеем и вами. Хочу сообщить, что я чувствую себя хорошо и не испытываю сейчас никаких проблем, кроме самого факта моего здесь нахождения. Мне грустно быть вдали от Эрмитажа, но что же поделаешь", - написал археолог.

Сотрудники Эрмитажа заявили, что гордятся мужеством Александра Бутягина и надеются на его скорейшее освобождение.

Бутягин работает в Эрмитаже. На Украине его обвиняют в "разрушении культурного наследия Крыма" – ученый работал на раскопках в Керчи. Украинские власти оценили "ущерб" в $4,7 млн и грозят археологу тюремным сроком до 10 лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это "правовым произволом" и добавил, что Москва будет требовать право на защиту его интересов.

Теги: Эрмитаж, польша, Бутягин, письмо


Ранее 13.01.2026 12:10 Мск МИД РФ: Послу Польши заявлен протест в связи с задержанием археолога Бутягина

