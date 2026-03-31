31 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Приволжский ФО Республика Татарстан
Фото: Накануне.RU

После взрыва и возгорания на "Нижнекамскнефтехиме" госпитализировали 22 человека

22 человека были госпитализированы в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу после взрыва и возгорания на "Нижнекамскнефтехиме", сообщают РИА Новости со ссылкой на и.о. заместителя главного врача по терапевтической части больницы Дмитрий Чайко.

"На данный момент после происшествия было госпитализировано 22 человека. Пациенты поступившие имеют различную степень тяжести повреждений… Пациентам своевременно были проведены все диагностические мероприятия, оказана помощь", - сказал Чайко журналистам.

ТАСС сообщает, что число пострадавших выросло до 72. Три человека погибли. Предварительная причина происшествия - сбой в работе оборудования. Очаг возгорания на предприятии находится на насосной установке.

Произошел взрыв, последовало факельное горение. В нескольких домах из-за ЧП выбило окна и повреждено имущество. Пожару присвоен наивысший ранг сложности - № 5.

На место тушения следует пожарный поезд. Также в готовность приведены пожарные из Башкирии и Удмуртии.

В тушении пожара задействованы более 60 человек личного состава и 19 единиц техники МЧС России. Группировка пожарных, участвующая в тушении возгорания на "Нижнекамскнефтехиме", будет увеличена.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту происшествия на промышленном предприятии в городе Нижнекамске по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Нижнекамская городская прокуратура организовала проверку по факту возгорания на территории "Нижнекамскнефтехима". В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги: Нижнекамскнефтехим, пожар, взрыв


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.03.2026 15:50 Мск Выросло количество жертв и пострадавших от взрыва на заводе "Нижнекамскнефтехим"
Ранее 31.03.2026 15:04 Мск Один человек погиб и 50 пострадали при ЧП на заводе "Нижнекамскнефтехим"
Ранее 31.03.2026 14:07 Мск Взрыв произошел на химзаводе в Нижнекамске

