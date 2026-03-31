Депутат обвинил англосаксов в заболеваемости скота в России

Депутат заксобрания Свердловской области от "ЕР" Вячеслав Вегнер не исключил диверсии как причины заболеваемости скота пастереллезом и бешенством в Сибири. Об этом он заявил в эфире "Областного телевидения".

"Англосаксам отнюдь не нравится наша страна. И я понимаю, что с их стороны можно любой подлости ждать, какой угодно… Мы понимаем, что может быть завоз [болезней]. Ведь нам никто не рассказал, каким образом вдруг так равномерно по стране появились очаги заболевания. Дроны долетают уже до близких для нас районов. Я не скидываю со счетов и каких-то диверсионных действий со стороны противника", — заявил Вегнер.

С февраля сразу в нескольких регионах Поволжья и Сибири регистрировались вспышки пастереллеза (инфекционного заболевания животных). Самые жесткие меры, получившие к тому же максимальную огласку, предпринимали власти Новосибирской области. Масштаб уничтожения скота в этом регионе оценивается в тысячи голов.

Крайние меры вызвали возмущение фермеров, поскольку пастереллез лечится и не требует убоя, к тому же, по их данным, уничтожались и здоровые животные. А глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отмечал якобы необычную форму заболевания и "начало мутации".