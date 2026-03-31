Игорь Седов провел выездное совещание в Трусовском районе Астрахани

"Сегодня совместно с Арсеном Мутелимовым, участником предварительного голосования партии «Единая Россия» по выбору кандидатов в депутаты Думы Астраханской области, провели выездное совещание в Трусовском районе", - сообщил на своих страницах в соцсетях председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов.

Поводом послужило обращение старшей по дому Татьяны Павловны с улицы Дзержинского, 48. Жители обеспокоены частыми авариями на сетях канализации и, как следствие, затоплением подвала. Также в числе насущных вопросов — необходимость привести в порядок детскую площадку и провести опиловку аварийных деревьев.

"В ближайшее время представители Астрводоканала проведут работы по устранению причин аварий на сети канализации, которые приводили к затоплению подвала. Остальные вопросы также взяты в работу — будем держать на контроле исполнение", - подчеркнул Игорь Седов в ходе общения с астраханцами.

Он также отметил, что с активной жительницей давно выстроено конструктивное взаимодействие.

"Благодаря таким активным и неравнодушным жителям в 2020 году во дворе уже удалось провести масштабные мероприятия по благоустройству: появились тротуар, лавочки, освещение. Ежегодно здесь проводятся работы по озеленению.Для нас, депутатов, наличие представителя многоквартирного дома, который знает проблемы изнутри и держит руку на пульсе, делает общение с жильцами более предметным и оперативным. Продолжаем совместно делать наш город комфортнее", - сказал Игорь Седов.