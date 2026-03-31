Игорь Седов провел выездное совещание в Трусовском районе Астрахани

31 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Астраханская область
Фото: t.me/igorsedow

Игорь Седов провел выездное совещание в Трусовском районе Астрахани

"Сегодня совместно с Арсеном Мутелимовым, участником предварительного голосования партии «Единая Россия» по выбору кандидатов в депутаты Думы Астраханской области, провели выездное совещание в Трусовском районе", - сообщил на своих страницах в соцсетях председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов.

Поводом послужило обращение старшей по дому Татьяны Павловны с улицы Дзержинского, 48. Жители обеспокоены частыми авариями на сетях канализации и, как следствие, затоплением подвала. Также в числе насущных вопросов — необходимость привести в порядок детскую площадку и провести опиловку аварийных деревьев.

"В ближайшее время представители Астрводоканала проведут работы по устранению причин аварий на сети канализации, которые приводили к затоплению подвала. Остальные вопросы также взяты в работу — будем держать на контроле исполнение", - подчеркнул Игорь Седов в ходе общения с астраханцами.

Он также отметил, что с активной жительницей давно выстроено конструктивное взаимодействие.

"Благодаря таким активным и неравнодушным жителям в 2020 году во дворе уже удалось провести масштабные мероприятия по благоустройству: появились тротуар, лавочки, освещение. Ежегодно здесь проводятся работы по озеленению.Для нас, депутатов, наличие представителя многоквартирного дома, который знает проблемы изнутри и держит руку на пульсе, делает общение с жильцами более предметным и оперативным. Продолжаем совместно делать наш город комфортнее", - сказал Игорь Седов.

 

Теги: игорь седов, астраханцы, председатель астраханской городской думы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети