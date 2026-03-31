Гендиректора базы "Фрегат" обвинили в хищении 20 млн рублей

Представители военного следствия СКР официально предъявили обвинения руководителю судоремонтного предприятия Сергею Шевцову. История началась несколько лет назад, когда в 2019 и 2022 годах государственные структуры доверили заводу "Фрегат" серию крупных заказов на техническое обслуживание и восстановление спецмашин. Шевцов, занимая пост генерального директора, лично отвечал за соблюдение всех условий договоров и качество проводимых работ. Однако вместо добросовестного выполнения обязательств глава компании выбрал путь махинаций с бюджетными средствами, сообщает "РГ".

По версии правоохранителей, в 2022 году топ-менеджер организовал ремонтные работы с применением низкокачественных материалов, которые не соответствовали техническим требованиям. Чтобы скрыть подмену, он подготовил фиктивные отчеты с ложными данными о якобы успешно завершенных этапах сервиса.

В результате подобных действий из казны пропало более 20 млн рублей, а Министерство обороны РФ получило неисправную технику и колоссальный финансовый ущерб. На время разбирательства следователи уже наложили арест на активы и личное имущество фигуранта, чтобы обеспечить возмещение потерь государству.

Ранее Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор бывшему следователю из Абинского района, который получил семь лет колонии за взятку в один миллион рублей. В 2023 году сотрудник СК пообещал закрыть уголовное дело и сфальсифицировать документы об отсутствии состава преступления.