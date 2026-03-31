Гендиректора базы "Фрегат" обвинили в хищении 20 млн рублей

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Гендиректора базы "Фрегат" обвинили в хищении 20 млн рублей

Представители военного следствия СКР официально предъявили обвинения руководителю судоремонтного предприятия Сергею Шевцову. История началась несколько лет назад, когда в 2019 и 2022 годах государственные структуры доверили заводу "Фрегат" серию крупных заказов на техническое обслуживание и восстановление спецмашин. Шевцов, занимая пост генерального директора, лично отвечал за соблюдение всех условий договоров и качество проводимых работ. Однако вместо добросовестного выполнения обязательств глава компании выбрал путь махинаций с бюджетными средствами, сообщает "РГ".

По версии правоохранителей, в 2022 году топ-менеджер организовал ремонтные работы с применением низкокачественных материалов, которые не соответствовали техническим требованиям. Чтобы скрыть подмену, он подготовил фиктивные отчеты с ложными данными о якобы успешно завершенных этапах сервиса.

В результате подобных действий из казны пропало более 20 млн рублей, а Министерство обороны РФ получило неисправную технику и колоссальный финансовый ущерб. На время разбирательства следователи уже наложили арест на активы и личное имущество фигуранта, чтобы обеспечить возмещение потерь государству.

Ранее Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор бывшему следователю из Абинского района, который получил семь лет колонии за взятку в один миллион рублей. В 2023 году сотрудник СК пообещал закрыть уголовное дело и сфальсифицировать документы об отсутствии состава преступления.

Теги: гендиректор, фрегат, госконтракт


