Семь лет колонии за миллион: на Кубани осудили экс-следователя СК

Краснодарский краевой суд утвердил приговор бывшему старшему следователю из Абинского района. В 2023 году сотрудник Следственного комитета взял взятку в один миллион рублей. За эти деньги он обещал закрыть уголовное дело и прекратить преследование подозреваемого. Следователь планировал подделать документы и указать, что в действиях человека нет состава преступления, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Деньги фигурант получал в два этапа. Первые 500 тысяч рублей он взял еще до закрытия дела, а вторую половину суммы - сразу после оформления нужных бумаг. Абинский районный суд назначил бывшему силовику семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Защита пыталась оспорить это решение, но краевой суд оставил приговор в силе. Сразу после заседания приставы надели на осужденного наручники и взяли его под стражу прямо в зале суда. Теперь бывшему следователю предстоит провести ближайшие годы в заключении.

Ранее военные следователи задержали бывшего начальника управления Росгвардии по Новосибирской области генерал-майора Василия Шушакова. Против него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.