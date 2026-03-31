На Ozon появилась витрина "Сделано в Свердловской области"

Витрина товаров из Свердловской области официально появилась на маркетплейсе Ozon.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, это стало возможным благодаря масштабированию проекта компании "Сделано в России". Теперь уральские производители смогут дополнительно продвигать свою продукцию на аудиторию пользователей Ozon по всей стране.

В разделе "Сделано в Свердловской области" уже представлено более 20 тысяч товаров разных категорий. Присоединиться к проекту могут предприниматели, чье производство находится на Среднем Урале. Для этого нужно заполнить специальную анкету.

Ozon запустил проект "Сделано в России" в 2022 году. За это время были открыты уже 56 витрин: каждая с названием субъекта РФ, где произведены товары, что помогает покупателям быстро находить региональные бренды.

Напомним, в 2023 году уральский завод "Фарфор Сысерти" открыл продажи через маркетплейс Ozon.