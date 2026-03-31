"Людям из России не продаём". Фигуристка Петросян рассказала о дискриминации в аэропорту Милана

Российская фигуристка Аделия Петросян в интервью Алеко Надиряну в шоу "ALEKO In my bag" поведала об инциденте в Милане, когда ей отказались продавать товар из-за паспорта.

В феврале 2026 года 18-летняя фигуристка выступила на Олимпийских играх, проходивших в Италии. Спортсменка соревновалась без национального флага и гимна, став в итоге шестой в одиночной дисциплине.

Петросян рассказала, что у неё остался осадок после посещения одного из магазинов в аэропорту.

"Я хотела себе купить серёжки и колечко. Девушка просит паспорт, видит этот бордовый документ и говорит: "Такая ситуация, людям из России мы не можем продать". Думаю, ладно, мы летим с Олимпиады, у нас есть товарищ из Грузии, сейчас его приведу и купим. Он достаёт паспорт, потом посадочный талон. Девушка говорит: "Очень извиняюсь, вы летите в Москву, мы вам тоже не можем продать", — цитирует слова спортсменки портал sportbox.

Напомним, что российские спортсмены завоевали всего одну медаль Олимпийских игр-2026 в Италии. От России поехало лишь 13 спортсменов, которые выступили на соревнованиях в нейтральном статусе.