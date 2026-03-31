Суд вынес решения по делу о взрыве доменной печи на производстве "ЕВРАЗа"

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес решения по делу о гибели рабочего от взрыва доменной печи на производстве ПАО "ЕВРАЗ". Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, трагедия произошла 10 сентября 2024 года при запуске установки газокислородной смеси доменной печи № 6. Из-за нарушения технологии произошел взрыв и возгорание. Члены бригады, находившиеся на рабочей площадке, получили телесные повреждения. Мужчина 1979 года рождения скончался на месте происшествия, оставив мать, супругу и двоих детей.

В интересах матери погибшего был подан иск о компенсации морального вреда с ПАО "ЕВРАЗ" в размере 2,5 млн рублей, который суд удовлетворил.

Кроме того, суд вынес приговор газовщику доменного цеха Сергею Кокшарову, из-за которого и случился взрыв. Как было доказано, подсудимый нарушил технологический регламент: не проверил исходное состояние запорной арматуры и отдал команду на запуск системы, не убедившись в безопасности процедуры. Из-за этого образовалась взрывоопасная смесь природного газа и кислорода, в результате чего и произошли взрыв и возгорание.

Помимо погибшего рабочего, был еще один пострадавший, который получил термические ожоги около 37% поверхности тела, что квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

Кокшаров свою вину признавал частично, оспаривая квалификацию, однако позже изменил позицию на полное непризнание вины. Суд назначил ему три года лишения свободы. На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ назначенное наказание заменено принудительными работами на срок три года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Также Сергей Кокшаров лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением работ на опасных производственных объектах, на срок 2 года.

Приговор обжалован осужденным. Также апелляционное представление подал прокурор. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, внес в приговор изменения, связанные с изменением уголовного закона. Принудительные работы назначены не в качестве замены лишения свободы, а как самостоятельный вид наказания. В остальном приговор оставлен без изменения.