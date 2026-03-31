Долги за капремонт перестанут перекладывать на покупателей квартир

Депутаты фракции "Новые люди" во главе с Владиславом Даванковым предложили новую схему оплаты взносов за капитальный ремонт при продаже жилья. Сейчас закон обязывает нового владельца гасить задолженность, которую накопил предыдущий хозяин. Парламентарии считают этот порядок несправедливым, так как он создает лишние риски для покупателей и путаницу в расчетах, пишет "РГ".

Авторы инициативы хотят закрепить долги за конкретным человеком, а не за квадратными метрами. Если документ примут, старые неоплаченные счета останутся на совести продавца. Это приравняет взносы за капремонт к обычным коммунальным платежам, которые не переходят к новому собственнику.

Также депутаты предлагают заранее сообщать покупателям о наличии задолженности еще до подписания договора. Такие меры сделают сделки с недвижимостью безопаснее и защитят людей от внезапных расходов после переезда.

Ранее в Ишиме подвели итоги региональной программы капремонта: за время ее работы в городе обновили 491 многоквартирный дом. Специалисты привели в порядок почти 1600 объектов, включая крыши, фасады и инженерные сети.