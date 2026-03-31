Роскомнадзор замедляет Telegram

На должность руководителя пермского филиала "Россети Урал" назначен Сергей Старков

Генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников на совещании в Перми объявил о назначении Сергея Старкова на должность руководителя пермского филиала компании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Россети Урал". С конца декабря 2025 года Сергей Старков работал в статусе исполняющего обязанности руководителя пермского подразделения. 

Сергей Старков имеет два высших образования. В 2007 году окончил Пермский научно-исследовательский технический институт по специальности "Электроснабжение". В 2017 году завершил обучение в Уральском Федеральном университете имени Б.Н. Ельцина по специальности "Менеджмент". Профессиональную деятельность в компании он начал в 1994 году, пройдя путь от электромонтера участка службы линий Красновишерского района электрических сетей филиала "Пермэнерго" до заместителя главного инженера по производственной деятельности "Россети Урал". Общий стаж работы в отрасли - более 30 лет.

Во время рабочего визита в Пермь генеральный директор Дмитрий Воденников также провел совещание по приоритетным направлениям деятельности и ключевым точкам роста филиала, а также заслушал доклады по результатам работы "Пермэнерго" в первом квартале 2026 года. Показатели средней продолжительности и средней частоты прекращений передачи электроэнергии находятся на уровне аналогичного периода прошлого года. Финансирование инвестиционной программы за три месяца ожидается на уровне около 2,5 млрд рублей. Выросла выручка от оказания дополнительных услуг: за январь-март по прогнозу она превысит 158 миллионов рублей. 

Ключевые задачи этого года для пермских энергетиков – обеспечение надежности электроснабжения потребителей, выполнение показателей инвестиционной программы, снижение потерь электроэнергии, борьба с хищениями, своевременное реагирование на обращения жителей, укрепление кадрового потенциала. 

Особое внимание специалисты уделят работе на территориях, где "Россети Урал", как системообразуюшая сетевая компания, консолидировала электросетевые активы: Кунгур, Соликамск, Добрянка, Краснокамск, Чернушка. 

Теги: Сергей Старков, Россети Урал, назначение, руководитель


