Россияне против обязательного второго иностранного языка в школах

Россияне однозначно против обязательности изучения второго иностранного языка в школах. Такие результаты фиксируются в опросе спикера Госдумы Вячеслава Володина в Мах.

Накануне стало известно, что готов проект приказа Минпросвещения РФ о том, что второй иностранный станет обязательным для школ. Правда, необязательным для школьников - только по их желанию. У Володина почти 80% высказались против. Основные аргументы - перегруженность школьников и невысокое качество изучения первого иностранного. Родители жалуются на нехватку часов на изучение других предметов, которые гораздо важнее, чем второй иностранный язык. Упоминаются и математика, и физика, и русский язык, а также русская литература, которую современные дети знают очень плохо, а это приобщение к русской культуре.

Интересно, что недовольны и учителя английского, которые считают, что за 2-3 урока в неделю хорошо выучить английский невозможно, если только не заниматься дополнительно или в спецшколах. В этих условиях говорить о втором иностранном просто бессмысленно.