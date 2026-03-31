Один человек погиб и 50 пострадали при ЧП на заводе "Нижнекамскнефтехим"

31 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Происшествия Приволжский ФО В России Республика Татарстан
Фото: Накануне.RU

Один человек погиб и 50 пострадали при ЧП на заводе "Нижнекамскнефтехим"

Один человек погиб в результате пожара на территории "Нижнекамскнефтехима" (входит в "Сибур"), сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что на предприятии произошел сбой работы оборудования, после чего последовало возгорание. Семье погибшего будет оказана поддержка и материальная помощь, заявили в компании.

Также в пресс-службе сообщили, что на данный момент известно о 50 пострадавших разной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Пожару присвоен максимальный ранг сложности — пятый. Площадь возгорания составляет более 2000 кв.м. Администрация города открыла горячую линию для пострадавших жителей и фиксации разрушений.

В МЧС сообщили, что группировка пожарных, участвующая в тушении возгорания, будет увеличена. Сейчас на месте работают более 60 человек личного состава и 19 единиц техники.

"Нижнекамскнефтехим" является одним из крупнейших нефтехимических предприятий в России и Европе.

Теги: Нижнекамскнефтехим, пожар, взрыв


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 31.03.2026 15:50 Мск Выросло количество жертв и пострадавших от взрыва на заводе "Нижнекамскнефтехим"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.03.2026 14:07 Мск Взрыв произошел на химзаводе в Нижнекамске

Архив материалов

   
Экспертное мнение



Мнения из сети