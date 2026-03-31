Один человек погиб и 50 пострадали при ЧП на заводе "Нижнекамскнефтехим"

Один человек погиб в результате пожара на территории "Нижнекамскнефтехима" (входит в "Сибур"), сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что на предприятии произошел сбой работы оборудования, после чего последовало возгорание. Семье погибшего будет оказана поддержка и материальная помощь, заявили в компании.

Также в пресс-службе сообщили, что на данный момент известно о 50 пострадавших разной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Пожару присвоен максимальный ранг сложности — пятый. Площадь возгорания составляет более 2000 кв.м. Администрация города открыла горячую линию для пострадавших жителей и фиксации разрушений.

В МЧС сообщили, что группировка пожарных, участвующая в тушении возгорания, будет увеличена. Сейчас на месте работают более 60 человек личного состава и 19 единиц техники.

"Нижнекамскнефтехим" является одним из крупнейших нефтехимических предприятий в России и Европе.