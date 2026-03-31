Дрон ВСУ атаковал здание администрации Белгородской области

Здание правительства Белгородской области атаковал дрон ВСУ. Пострадали несколько человек, один из них – начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный.

Он получил осколочные ранения ног, живота и руки. Его доставили в областную клиническую больницу. Также за медицинской помощью обратились две женщины. Одна из них – сотрудник, другая – посетительница администрации.

В городской больнице №2 Белгорода у обеих диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. Сотрудница продолжит лечение в стационаре, вторая пострадавшая амбулаторно. Повреждены фасад и остекление здания, сообщил в своём telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.