Маск переселит в Россию 50 семей фермеров из ЮАР

Отец бизнесмена Илона Маска Эррол занялся проектом переселения 50 семей фермеров из ЮАР во Владимирскую область России.

По мнению Маска, южноафриканские фермеры, похожи на русских и смогут быстро ассимилироваться. Он понял это во время первого визита в Россию.

"Вы очень похожи, поэтому они быстро ассимилируются в российском обществе", - приводит РИА Новости слова Маска о своём проекте переселения семей во Владимирскую область, сказанные на пресс-конференции в Москве.

О реакции жителей Владимирской области на такое соседство не сообщается.