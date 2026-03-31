Дугин рассказал сенаторам о понимании традиционных ценностей

Русский философ Александр Дугин выступил на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике, рассказав сенаторам о том, что такое традиционные ценности и почему они понимаются по-разному в России и на Западе.

Он проанализировал все 17 ценностей, перечисленных в указе президента РФ №809. Все они имеют совершенно разный смысл. Так, если жизнь на Западе понимается как качественная материальная услуга, то у нас это высшая духовная ценность. Свобода на Западе - это свобода от обязанностей, в то время как на Руси она связана со служением. То же самое и с другими ценностями. На Западе патриотизм стал ругательством. Даже идея гуманизма, которая родилась в Европе, проявляется у нас в заботе о ближних, в то время как там это жестко сопряжено с индивидуализмом.

Выступление Дугина сенаторы приветствовали аплодисментами и попросили оставить им материалы презентации. Ему даже решили не задавать вопросов, чтобы не нарушить представленную целостную картину, сказал председатель Комитета по социальной политике Алексей Синицын. Философа пригласили выступить в "часе эксперта" на одном из ближайших заседаний Совета Федерации.