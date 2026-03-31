Полицейские нашли подростков, которые жгли палки у Вечного огня в Перми

Сотрудники полиции установили личности подростков, которые жгли палки у Вечного огня в Мотовилихинском районе Перми и материли прохожих, которые делали им замечания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Пермского края.

Личности всех трех "героев" установлены. С ними и их законными представителями провели профилактическую беседу.

Информация о противоправных действиях будет направлена в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Орджоникидзевского района краевого центра и следственные органы.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (Уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).