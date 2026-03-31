В МЧС предупредили свердловчан об аномальной апрельской жаре

На Среднем Урале ожидается необычная для начала апреля жара. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным синоптиков, с 1 по 5 апреля в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы сразу на 7 градусов.

В МЧС призывают свердловчан соблюдать максимальную осторожность и помнить о мерах безопасности. Так, в связи с повышением температуры воздуха значительно возрастает пожарная опасность. Кроме этого, происходит интенсивное таяние льда на водоемах: он становится крайне ненадежным и представляет опасность для жизни и здоровья.

Ранее сообщалось, что в эту среду, 1 апреля, в Екатеринбурге может быть поставлен новый температурный рекорд.