Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 млн рублей

Таганский районный суд Москвы вынес решение о взыскании с компании Google 3,8 млн рублей. Судья полностью поддержала требования надзорных органов и признала ИТ-гиганта виновным в нарушении российского законодательства. Причиной штрафа стал отказ владельцев сервиса удалять информацию, которую власти официально запретили к распространению, сообщает "КП".

Суд привлек Google LLC к ответственности по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Эта статья наказывает владельцев интернет-ресурсов, если они игнорируют требования закона и оставляют запрещенные сведения в открытом доступе. В ходе заседания судья огласила приговор и назначила административный штраф в размере 3 млн 800 тысяч рублей. Это решение пополнило список судебных претензий к иностранным технологическим компаниям, которые нарушают правила работы в России.

Ранее Google обновила свой поисковик и удалила из него функцию ИИ-советов по здоровью, которые давали непрофессиональные пользователи.