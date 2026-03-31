Пермская художественная галерея переехала в своё здание

Открыто здание Пермской художественной галереи. В торжественной церемонии открытия поучаствовали более 80 музейных профессионалов региона и страны.

"Сегодня – знаковый день для всего искусства нашей страны. Коллекция Пермской художественной галереи уникальная, а история нашего края богатая. Теперь, благодаря новому зданию, у нас появилась возможность продемонстрировать еще больше экспонатов", - сказал на открытии губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Для первых посетителей галерея приготовила специальный формат Дней открытия, которые пройдут со 2 по 5 апреля. Пермяки и гости города смогут познакомиться со всеми экспозициями, временными выставками и общественными пространствами нового здания. Сердцем музейного пространства стала новая экспозиция пермской деревянной скульптуры.

"Мы открываем совершенно новый музей со своей архитектурой и дизайном, ритмом и атмосферой, новым взглядом на экспозиции и "выходом в свет" значительного количества произведений, которые десятки лет были скрыты в запасниках", – рассказала директор галереи Юлия Тавризян.

Строительство нового здания Пермской государственной художественной галереи завершено в декабре 2025 г. Впервые в истории Прикамья возведено масштабное специализированное музейное здание. Оно спроектировано командой бюро СПИЧ под руководством архитектора с мировым именем, имеющего опыт проектирования музейных объектов от Третьяковской галереи до музеев в Риме и Берлине, Сергея Чобана. Площадь нового здания составляет 21,6 тыс. кв. м, что в семь раз превышает площадь прежнего помещения галереи в Спасо-Преображенском соборе, сообщает администрация Пермского края.

Напомним, Пермская государственная художественная галерея насчитывает 52 тыс. экспонатов, в том числе уникальную коллекцию пермской деревянной скульптуры, насчитывающую около 400 памятников XVII – начала XX вв. В 2008 г. было решено перенести коллекцию галереи из Спасо-Преображенского кафедрального собора.