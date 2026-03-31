Роспотребнадзор: от клещей пострадали уже 14 свердловчан

С начала нынешнего сезона в Свердловской области зарегистрировано уже 14 пострадавших от присасывания клещей. Об этом Накануне.RU сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, это в 1,2 раза ниже аналогичного периода прошлого года и на уровне среднего многолетнего показателя. Случаи нападения клещей на свердловчан зарегистрированы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Слободо-Туринском районе и Тавде.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, против клещевого вирусного энцефалита с начала 2026 года проведено более 15 тысяч вакцинаций и 38 тысяч ревакцинаций. Также в этом году на Среднем Урале запланировано проведение акарицидных обработок на территории 11 тысяч 600 га. Они начнутся после проведения санитарной очистки, дератизации и установления благоприятной погоды.

Напомним, что в этом году клещи в Свердловской области проснулись во второй половине марта.