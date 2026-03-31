Взрыв произошел на химзаводе в Нижнекамске

Мощный взрыв прогремел на одном из заводов в Нижнекамске (Татарстан), пишет Mash.

По данным телеграм-канала, на территории предприятия — сильное возгорание, над городом видно облако дыма.

Предварительно, причина взрыва — техническая неисправность одной из установок. Mash уточняет, что в цеху взорвался осушитель.

Пожар произошел на предприятии "Нижнекамскнефтехим", сообщил мэр города Радмир Беляев в своем Telegram-канале. Сейчас ведется локализация очага возгорания. Сотрудники предприятия, не задействованные в ликвидации происшествия, перемещены на безопасное расстояние.

По словам мэра, угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано.