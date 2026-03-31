В Тюмени прекращена работа сети игровых автоматов

В Тюмени сотрудники ФСБ прекратили работу сети игровых автоматов, которые были расположены в нежилых помещениях. По делу проходят восемь жителей Тюмени и Екатеринбурга.

По версии следствия, банда "работала" ради обогащения почти три года – в июне 2023 – 25 марта 2026 гг. Её члены установили электронные терминалы в нежилых помещениях (чаще всего в продуктовых магазинах), расположенных в Тюмени и Свердловской области. В Тюмени терминалы были, в частности, на улицах Магаданской, Олимпийской, Пермякова, Тимуровцев, Одесской.

Незаконную деятельность выявили и пресекли сотрудники тюменского регионального управления ФСБ. Началось расследование. Восьмерым фигурантам дела предъявлены обвинения, они арестованы, сообщает управление СКР по Тюменской области.